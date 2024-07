El TSJC suspèn el decret lingüístic que blinda el català com a vehicular a l'escola

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar ahir suspendre el decret de règim lingüístic que va aprovar el Govern el 14 de maig i que fixa el català com a llengua “normalment utilitzada com a vehicular”. Aquest document es va impulsar per blindar el català i evitar la imposició del 25% de castellà i havia estat recorregut per l’Assemblea per una Escola Bilingüe, que en va demanar la suspensió cautelar.

El TSJC recorda sentències sobre la necessitat de garantir aquest 25% en diverses escoles i apunta que el decret “dona cobertura a accions educatives que poden situar en una posició marginal el castellà en l’ensenyament, ja que únicament garanteix la posició prevalent i vehicular del català”.El tribunal recorda que aquest decret desenvolupa una llei i un altre decret que es va promulgar en reacció a una sentència del mateix TSJC que declarava l’obligació del Govern d’adoptar les mesures necessàries per garantir l’ús vehicular del català i el castellà en percentatges que no podien ser inferiors al 25%. De fet, aquesta regulació ja ha estat qüestionada pel TSJC al Tribunal Constitucional per no garantir una presència mínima del català, petició que ha estat admesa. El tribunal català considera la regulació “lesiva per als drets individuals de determinats alumnes, per a l’apoderament que es realitza en els projectes lingüístics de cada centre educatiu per configurar un sistema d’ensenyament sense presència adequada de la llengua castellana, i a l’haver-se materialitzat en aquestes lesions”. El TSJC creu que mantenir la concepció del català com a única llengua vehicular, “sense garantir adequadament l’ensenyament en castellà, s’oposa als paràmetres interpretatius exposats”.La consellera d’Educació, Anna Simó, va definir com a “impecable” el decret i va anunciar que presentaran un recurs de reposició contra la suspensió. Va lamentar que determinats jutges del TSJC “escoltin més” una associació que el consens social i polític majoritari a Catalunya. “En la interlocutòria es fan apreciacions que van molt més enllà de les esperables en un tribunal. S’extralimita en les seues funcions com fa temps que fa”, va afirmar, i va afegir que “han decidit que són ells els que han de dir com s’ha d’organitzar el sistema lingüístic en l’educació catalana”. “La tasca que es vol atorgar el TSJC correspon al Parlament i al Govern”, va subratllar. Va dir que la suspensió tindrà una afectació “evident” en els centres que el pròxim curs havien d’adaptar els seus projectes lingüístics. No obstant, va remarcar que confien “plenament” en la manera com es va redactar el decret i que es pugui aplicar “per garantir la igualtat d’oportunitats que representa”.

Queixes per retard a adjudicar les destinacions docents

Educació ha retardat dos setmanes l’adjudicació provisional de les destinacions docents per al pròxim curs, tant per a interins com per als nous funcionaris, situació que ha provocat malestar al sector. En principi, havia de publicar el llistat el passat dia 2, després ahir i ara hi ha una nova demora i no les farà públiques fins a la setmana del 22 al 26, de manera que les adjudicacions definitives no estaran previsiblement fins a l’agost. La conselleria argumenta que aquest any l’adjudicació ha estat més complexa a l’incloure 31.153 funcionaris nous i va afegir que ha rebut 62.354 sol·licituds de funcionaris i d’interins i 3.846.741 peticions de llocs de treball (un docent pot fer més d’una sol·licitud).Va assenyalar que han hagut d’adaptar l’aplicació informàtica i els tècnics requereixen més temps. Fonts sindicals van apuntar que Educació també ha canviat ara la normativa i els pot adjudicar places de diverses especialitats, no només de la corresponent a les oposicions que van aprovar. Tot això ha provocat múltiples queixes entre el col·lectiu docent, que veu improvisació i ja apunta a possibles mobilitzacions.