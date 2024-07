Desfilada de camions pel centre per celebrar Sant Cristòfol - R.R.

Mig centenar de camions i autobusos van desfilar ahir al matí pels carrers del centre de la ciutat per celebrar la diada de Sant Cristòfol, patró dels automobilistes. L’Associació de Transportistes de Lleida va explicar que van començar la marxa al polígon i van entrar a la ciutat per la carretera Ll-11, van seguir per l’avinguda de les Garrigues, van creuar llavors la rambla Ferran i van tornar cap a l’Ll-11 pel pont de Príncep de Viana.