Sis anys de presó per llançar droga al Centre Penitenciari Ponent des del carrer

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha confirmat la pena imposada de sis anys i tres mesos de presó per a un veí de Balaguer per llançar dos paquets amb droga al Centre Penitenciari Ponent en ple confinament. El tribunal ratifica la sentència de primera instància de l’Audiència de Lleida i rebutja el recurs del condemnat.

Segons la sentència, ha quedat acreditat que el processat, l’abril del 2020, va tirar a l’interior de la presó dos paquets que contenien 53,38 grams de marihuana, 34,99 grams d’haixix, dos paperines de cocaïna d’1,23 i 1,35 grams i dos paperines d’heroïna de 0,77 i 0,72 grams, i que el seu valor era d’uns 1.000 euros en el mercat il·lícit. El TSJC avala la condemna amb les proves aportades durant el judici, celebrat el setembre del 2022.

Agents dels Mossos d’Esquadra encarregats de les càmeres de seguretat de la presó van declarar que havien vist un home llançant alguna cosa dins de la presó i que, a l’identificar-lo, era l’acusat. Així mateix, van assenyalar que el perímetre no hi havia ningú més, a causa de les restriccions de mobilitat decretades per la pandèmia. El tribunal també rebutja l’argument de l’acusat, que al·legava que era “físicament impossible” fer aquest llançament i que el que va tirar eren pedres. Així, assenyala que és una “apreciació purament personal” i que efectivament s’ha acreditat que ell va ser l’autor del llançament dels paquets amb la droga.

“Vaig observar com un home, des d’un descampat del carrer Periodista Trapa, llançava alguna cosa dins de la presó i vaig activar la patrulla que fa les rondes per l’exterior de les instal·lacions perquè l’identifiquessin. Aquest home era l’acusat”, va dir en el judici l’agent dels Mossos d’Esquadra encarregat de les càmeres de seguretat. Per la seua part, el policia que el va identificar va afirmar que “en el perímetre no hi havia ningú més”.

La droga va caure en una zona perimetral interior al costat dels patis dels mòduls 7 i 11. En canvi, l’acusat va afirmar davant del tribunal que “tirava pedres per dissimular” perquè la dona que l’acompanyava estava parlant amb la seua parella, un intern de Ponent.