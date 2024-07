La construcció del carril bici provoca cues de vehicles a Prat de la Riba

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La reforma de l’avinguda Prat de la Riba es va reprendre ahir al tram entre Alcalde Porqueres i Ricard Viñes, on queda pendent construir el carril bici en el sentit de pujada des de Príncep de Viana. Els treballs, que la Paeria espera que s’allarguin fins aquest dijous o divendres, estan comportant restriccions en el trànsit que van causar retencions a l’avinguda durant les hores pic d’ahir, sobretot al matí. Els operaris ahir van tallar el carril exterior de circulació en direcció a Ricard Viñes i preveuen deixar-ne un de lliure en cada sentit mentre durin les obres. Un portaveu municipal va explicar que el nou tram de carril bici no comportarà l’eliminació de cap carril de circulació i també es mantindrà el d’estacionament en línia, per la qual cosa tots s’estrenyeran per poder situar el carril bici al costat de la vorera. El nou tram donarà continuïtat al que ja arriba fins a l’encreuament amb Alcalde Porqueres, afectat per nombrosos sots i desperfectes a la calçada que la Paeria afirma que també preveu reparar durant aquesta setmana.

La majoria dels treballs d’ahir van consistir a aixecar part del ferm i a asfaltar el gir a l’esquerra a Alcalde Porqueres i l’espai en el qual anirà el nou carril bici. La tercera fase del projecte preveu allargar-la fins a l’encreuament amb Baró de Maials.