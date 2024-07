Un membre de la PAH de Lleida, ingressat arran d'“una agressió d'urbans”

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un dels dos membres de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de Lleida que va ser detingut dijous passat durant l’actuació de la Guàrdia Urbana al número 31 del carrer Ramón y Cajal, com va avançar SEGRE, explica que està ingressat a l’hospital Arnau des de dissabte amb una fractura en una costella, un hematoma al fetge i una perforació als pulmons arran de “l’agressió dels urbans”.

Afirma que ell i el seu company “érem a l’immoble ajudant a portar coses a les famílies” i la Guàrdia Urbana va entrar violentament, va demanar d’identificar-nos i els vam donar el DNI sense cap resistència”, així com que “seguidament ens van colpejar al cap, em van tirar a terra i em van donar una puntada de peu”.

Afirma que divendres, quan van sortir en llibertat amb càrrecs, van anar a l’Arnau per fer-se radiografies. “No van veure la fractura, però dissabte no podia dormir perquè em costava respirar, per la qual cosa vaig tornar a Urgències i ho van veure”, recorda. El membre de la PAH afirma que des d’aleshores està ingressat i espera rebre l’alta avui o demà.

L’edil de Seguretat, Cristina Morón, va fer ahir “màxima confiança” a la policia local en declaracions a Lleida TV, on va afirmar que la seua actuació va ser requerida per un veí que va denunciar que algú estava violentant una porta. “Es van trobar 2 persones forçant una porta, van mostrar negativa i resistència a identificar-se i van agredir verbalment i físicament els agents”, va explicar.

Llavors es va produir un “forcejament quan [els urbans] van intentar entrar [als pisos] per identificar-los i ells tancaven la porta per impedir-ho”. Morón va afegir que els detinguts llavors “van caure a terra” i es van produir les lesions, “però l’inici de l’incident va ser quan van agredir la Urbana”, va afegir.