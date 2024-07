El PP denuncia que hi ha sense sostre a la plaça de les Missions de Lleida

El cap de l’oposició en la Paeria i del PP, Xavi Palau, va denunciar ahir la “situació crítica” que assegura es viu a la plaça de les Missions, “on nombroses persones sense sostre es veuen obligades a dormir a la intempèrie”, motiu pel qual va exigir al govern municipal un pla director de serveis socials i mesurades efectives per solucionar aquesta problemàtica.

“És inacceptable que a ple segle XXI tinguem persones dormint al carrer sense cap tipus de suport, la plaça de les Missions s’ha convertit en un símbol de deixadesa del govern municipal”, va criticar Palau.

Per a això, el líder del PP va plantejar habilitar espais d’allotjament temporal, augmentar els recursos per a serveis socials i col·laborar amb les entitats que treballen amb les persones sense sostre per millorar la seua capacitat d’atenció a aquest col·lectiu.