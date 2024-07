Denuncien un nou robatori en una torre de la partida Balàfia

Nou robatori en un immoble de la partida Balàfia, a l’Horta de Lleida. Un veí va denunciar ahir davant de la Guàrdia Urbana un robatori amb força a la torre que va adquirir fa tres mesos. Aquest cas se suma al que hi va haver la nit de dissabte quan un veí d’aquesta partida va descobrir un lladre a l’interior del menjador de la casa i el delinqüent li va llançar un test de vidre per fugir, com va avançar SEGRE ahir.

Aquest nou robatori es va produir entre dilluns a la nit i ahir a la matinada. El propietari va explicar ahir a aquest diari que “a la tarda havia estat part de la família banyant-se a la piscina. Aquest matí [per ahir] he vingut a regar i he vist que la part superior de la porta havia estat forçada. D’una estança m’han robat un trepant que havia comprat fa just dos setmanes. Tinc un petit magatzem amb un motocultor però el tinc encallat amb una de ferro i tota la parcel·la està envoltada amb tanques”. L’afectat va alertar la Guàrdia Urbana, que va inspeccionar l’immoble i el va requerir perquè presentés la corresponent denúncia. “M’han comentat que aquests dies incrementaran el patrullatge per la zona. Aquests robatoris et generen molta inseguretat.”En el cas del robatori de dissabte, va ocórrer quan la víctima estava dormint, es va despertar al sentir un soroll –pensant-se que era pel vent– i quan va anar al menjador es va trobar amb un lladre que anava completament tapat. Per fugir, l’individu li va llançar un test de vidre. L’afectat va denunciar el cas davant dels Mossos i els va facilitar els enregistraments de les càmeres de seguretat –on es veia dos lladres–. Li van robar un rellotge, uns auriculars i unes ulleres i tenien una bossa preparada amb els portàtils.