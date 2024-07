Multen un bar de Balmes per tenir massa terrassa

La Guàrdia Urbana ha sancionat amb 1.500 euros els propietaris d’un establiment del carrer Balmes per superar en un 240% la quantitat màxima permesa de taules a la terrassa fora del seu envelat. Segons ha pogut saber aquest diari, una patrulla de la Guàrdia Urbana va fer una inspecció als locals d’aquesta zona, una de les més freqüentades pels joves de la capital, el passat 10 de maig cap a les nou de la nit i va comprovar que l’establiment Lavendish tenia 17 vetlladors, la denominació per la qual es coneix una taula i quatre cadires situades a l’exterior d’un local d’hostaleria, fora de la carpa que tenia autoritzada. Després de consultar amb el departament de llicències de la Paeria, els agents van constatar que el bar només tenia llicència per tenir cinc taules fora de la carpa, per la qual cosa n’hi havia 12 de més, un 240% més del permès legalment. Arran d’aquesta situació, els agents es van entrevistar amb els responsables del local per informar-los d’aquesta circumstància i iniciar els tràmits administratius per denunciar aquesta infracció.

Els agents van imposar als titulars una multa de 1.500 euros per una presumpta infracció de l’ordenança municipal de l’ús de la via pública i els espais públics de Lleida. Una quantitat que podria reduir-se en un 20% (1.200 euros) si els responsables de l’establiment admeten la responsabilitat, i també podrien beneficiar-se d’un altre descompte del 20% si fan el pagament voluntari. Això vol dir que si accepten la seua responsabilitat i abonen la multa de forma voluntària aquesta podria reduir-se fins als 900 euros. La zona de bars del carrer Balmes acumula diverses queixes els últims anys per sobreocupació de la via pública i sorolls. Al seu torn, alguns d’aquests establiments han estat multats per la Urbana per vendre begudes alcohòliques a menors. L’última vegada va tenir lloc el febrer del 2022, quan dos agents van enxampar in fraganti els amos d’un local servint alcohol a joves sense demanar-los la documentació per acreditar la majoria d’edat.