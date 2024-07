El preu dels lloguers de locals a l'Eix ha caigut entre un 20% i un 50%

L'augment de la venda online, els canvis d'hàbits de consum i la falta d'inversions, especialment per part de les grans marques, ha provocat que des del 2019 el preu mitjà dels lloguers a l'Eix Comercial de Lleida hagi caigut entre un 20% i un 50%. El carrer del Carme és el que els té més baixos i el carrer Major, els més alts.

El preu mitjà dels lloguers dels locals de l’Eix Comercial de Lleida ha baixat entre un 20% i un 50% respecte al 2019 per la caiguda de la demanda, especialment per part de les grans marques, l’augment de la venda online i els canvis en les preferències de despesa dels consumidors, que prefereixen gastar abans en lleure, hostaleria o viatges que en roba i calçat. Així ho constaten les dades de l’empresa de venda i lloguer de locals comercials MRC Group, que detalla que aquest descens dels lloguers varia depenent de la ubicació, posant com a exemple que “al carrer Major, que és la via que més demanda té de l’Eix, el descens ronda el 20%, mentre que al carrer Sant Antoni o del Carme la caiguda pot arribar a ser de fins al 50%”.

Precisament, la del Carme és la via de l’Eix en la qual és més barat arrendar un local, ja que el preu mitjà ronda els 8 euros el metre quadrat. El segueix el carrer Magdalena amb 20 euros el metre quadrat; el carrer Sant Antoni amb 29 €/m2; la plaça Sant Joan amb 35 €/m2 i finalment hi ha el carrer Major amb 50 euros el metre quadrat. Sobre això, la responsable de MRC Group, Marta Carulla, assenyala que aquest preu mitjà pot variar en funció de la morfologia dels locals i les seues característiques, però que el descens dels lloguers és “més que evident i de forma generalitzada a tota la via comercial”.

Els centres d'estètica i els locutoris, principals negocis interessats a ocupar un local a l'Eix

Pel que fa als motius de la baixada dels lloguers, Carulla ho atribueix a “una tempesta perfecta” que va començar amb la pandèmia del 2020, “que ja va comportar el tancament de moltes botigues i una baixada generalitzada dels preus”. Després hi ha “la falta d’interès a invertir a obrir una botiga a l’Eix, especialment per part de les grans marques, ja que moltes ja han firmat instal·lar-se al complex de Torre Salses quan obri”, la qual cosa sumat a l’augment de la venda online i al canvi en les preferències de consum dels consumidors, “que prefereixen gastar en hostaleria, lleure o viatges abans que en roba o calçat, com també asseguren els mateixos comerciants, fa que estiguem en aquest punt”. Malgrat això, Carulla destaca que “ara és un bon moment per obrir una botiga a l’Eix a nivell de preus perquè són molt competitius”, però apunta que hi ha una sèrie de deficiències a millorar com la falta d’estratègia de les associacions de comerciants, la inseguretat i que l’entorn residencial de la zona està en mal estat, així com l’excés de burocràcia per obrir noves activitats.

Els locals buits a Lleida ciutat es van disparar durant la pandèmia i en els últims anys la situació ha millorat, però actualment a la zona d’influència de l’Eix el 13,8% dels seus 490 establiments es troben sense activitat (68). Una situació que, malgrat no ser tan alarmant com fa uns anys, quan els locals tancats eren un de cada quatre, evidencia la falta d’interès a invertir a la zona, segons dades de MRC Group. Si mirem per àrees més concretes, la que té més locals buits és rambla Ferran amb 19 de 79 (el 24,05% del total), seguit del carrer Magdalena amb 9 de 40 (22,5%); el carrer del Carme amb 9 de 46 (19,57%); Alcalde Costa amb 7 de 41 (17,07%) i el carrer Pi i Margall amb 8 locals buits dels 64 que té en total (12%). A l’altre extrem hi ha el carrer Major, que només té sense activitat 5 dels seus 90 establiments (5,55%); així com la plaça de la Sal amb 2 de 28 (7,14%); la de Sant Joan amb 4 de 47 (8,51%) i el carrer Sant Antoni amb 5 locals buits de 55 (9,09%). Pel que fa als negocis que més interès tenen a obrir una botiga a l’Eix Comercial, des de MRC Group apunten que “sens dubte són els centres d’estètica i de manicura així com els locutoris, mentre que l’obertura de franquícies i de grans marques fa bastant de temps que s’ha estancat”.

