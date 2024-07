Tres ferits en un incendi als blocs Catalunya de Lleida

Un incendi en un habitatge dels blocs Catalunya de Lleida, al carrer Comtes d’Urgell, es va saldar ahir a la nit amb una persona enviada a l’Arnau per cremades lleus i dos d’intoxicats per fum. A un d’ells se li va administrar oxigen, encara que ambdós van ser donats d’alta in situ pel Servei d’Emergències Mèdiques (SEM).

L’origen del foc va ser una paella amb oli calent. La persona que va patir les cremades hauria intentat apagar el foc i és quan l’oli cremant el va escatxigar, ferint-lo, encara que va poder sortir pel seu propi peu. L’avís es va registrar poc després de les 22 hores i al lloc s'hi van desplaçar el SEM, la Urbana, els Mossos i els Bombers.