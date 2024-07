Un investigat i sis detinguts, un d'ells a Lleida, per vendre gasos 'ecològics' de forma fraudulenta

Material comissat per la Guàrdia Civil.Guàrdia Civil

La Guàrdia Civil, ha detingut sis persones i n'ha investigat una setena a València, Granada, Alacant i Lleida per vendre de manera fraudulenta gasos refrigerants derivats d'hidrocarburs, sota la denominació de gasos 'ecològics'. Als arrestats se'ls imputen delictes de risc d'estralls, estafa, falsedat documental i pertinença a organització criminal. La investigació es va iniciar quan l'institut armat va detectar que diverses pàgines web estaven venent aquests productes com a substituts de gasos fluorats per a refrigeració i climatització, una pràctica extremadament perillosa, ja que són substàncies extremadament inflamables. L'operació, que s'ha denominat 'Ecogas', ha permès intervenir 30 tones d'aquests productes.

La Guàrdia Civil ha explicat que els gasos anomenats "ecològics" s'obtenen dels hidrocarburs derivats del petroli, que a diferència dels gasos fluorats, no afecten la capa d'ozó ni contribueixen a l'escalfament de l'atmosfera. Tot i això, ha avisat que són extremadament inflamables, motiu pel qual està prohibit usar-los en sistemes de climatització o refrigeració.

Segons els agents, les falses propietats que els anuncis atribuïen a aquests gasos no eren correctes, ja que els oferien com a substituts de gasos fluorats i convidaven els compradors a emprar-los ells mateixos, cosa totalment prohibida pel Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

L’institut armat ha alertat que en els darrers mesos s'ha detectat un augment d'incendis en automòbils i aires condicionats per l'ús prohibit d'aquest tipus de productes,

En el marc d’aquesta operació, denominada ‘Ecogas’, la Seprona de la Guàrdia Civil va fer una inspecció que va determinar que hi havia errors greus a les fitxes de seguretat. També va detectar mesures d'emmagatzematge incorrectes, atesa la perillositat aquests productes.

Les diligències han estat lliurades al jutjat de primera instància i instrucció número 5 de València.