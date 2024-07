Detenen un exhibicionista a Ronda

La Guàrdia Urbana va arrestar ahir un home de seixanta anys per mostrar els genitals a un menor a la via pública. L’incident es va produir a l’encreuament d’Humbert Torres amb passeig de Ronda quan, cap a les 17.00 hores, van rebre l’avís que un home havia ensenyat els seus genitals a un petit de dos anys que anava en braços del seu pare. Segons va informar la Policia Local, va ser el mateix progenitor el que va donar la veu d’alarma. Els agents que van acudir al lloc van procedir a detenir l’home, que no tenia domicili conegut.