Recollida de firmes a Pi i Margall de Lleida: els veïns estan farts de robatoris i incivisme

Veïns del carrer Pi i Margall estan recollint firmes per denunciar davant de l’ajuntament “la inseguretat, brutícia, insalubritat i intranquil·litat” que viuen tant ells com els comerciants de la zona pels okupes que hi ha al número 40 del mateix carrer. Asseguren que des de fa un any són en aquest bloc i que han comès nombrosos robatoris tant a veïns com a negocis de la zona, a més de protagonitzar diverses baralles i aldarulls a la via pública i a l’edifici en el qual estan residint, “i per molt que truquem a la policia perquè intervinguin la situació no es resol, és desesperant”, motiu pel qual han iniciat aquesta recollida de firmes en diversos establiments de la zona i ja n’acumulen més d’un centenar. A més d’aquests okupes conflictius, asseguren que en aquest edifici “hi habita una família amb menors en unes condicions deplorables i sense serveis bàsics” i demanen a la Paeria que els ajudi i atengui.

Per la seua part, l’ajuntament va assenyalar que coneix la situació d’aquest bloc i li consta que la seua propietat ha intentat desallotjar els okupes, però que ara per ara totes les mesures han estat desestimades per la justícia i la Paeria ha instat el seu titular que torni a presentar una denúncia. El consistori va afegir que estan comprovant la presència de menors a l’edifici i que la Guàrdia Urbana ha fet “nombroses actuacions” en aquesta la zona.