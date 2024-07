Lleida, una ciutat amb immobles rendibles

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Lleida és la capital de l’Estat on resulta més rendible comprar habitatge per posar-lo de lloguer, segons l’últim estudi del portal immobiliari Idealista. També se situa entre les primeres cinc de l’Estat amb una rendibilitat de compra d’oficines més gran, locals comercials i garatges, al davant de totes les capitals de província catalanes i amb una rendibilitat major que la mitjana estatal en tots els casos.

Per elaborar aquest estudi, Idealista ha dividit el preu de venda mitjà ofert a les diferents ciutats entre el preu de lloguer que sol·liciten els propietaris corresponent al segon trimestre d’aquest any. Així, Lleida compta amb la rendibilitat bruta més gran per habitatge, del 8,1%, seguida de les ciutats de Múrcia (8%) i Huelva (7,6%). Lleida ocupa el quart lloc (6,8%) en el cas dels garatges, només al darrere de Múrcia (9,8%), Àvila (8,6%) i Castelló (8%). Així mateix, la capital lleidatana és la cinquena (10,5%) on surt més rendible comprar locals comercials, malgrat que el preu mitjà dels lloguers dels de l’Eix Comercial ha caigut entre un 20 i un 50% des del 2019, com va publicar aquest diari. També és la cinquena (9%) per a les oficines, sent Sevilla la primera (13,4%) i l’única que supera la mitjana estatal de l’11,9%.

La responsable de MRC Group, Marta Carulla, valora que “comprar un pis és molt difícil a Lleida des de la crisi de l’any 2008” perquè la majoria de sous són baixos a l’abundar els llocs de treball relacionats amb el sector primari i dels serveis, per la qual cosa moltes persones no tenen més remei que llogar.

Així mateix, adverteix que més rendibilitat implica també un risc més gran, ja que “els actius no es revaloritzen com sí que passa a les grans ciutats”. Afirma que comprar habitatge aquí per posar-lo de lloguer “acostuma a acabar malament” per a les persones de fora de Lleida, ja que un arrendament “requereix molta gestió, resolució de problemes o incidències i un alt risc”. Tanmateix, assenyala que ara hi ha molta demanda de lloguer, amb un gran pes dels estudiants, la qual cosa deixa un mercat “pràcticament esgotat” i provoca que els preus pugin.