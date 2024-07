Lleida té 79 empresonats per violència masclista, un 49% més que fa un any

El Centre Penitenciari Ponent té actualment 79 empresonats per violència de gènere, un 49% més que l’abril de l’any passat (53), segons les dades del departament de Justícia a 10 de juliol. Representen el 12,56% dels 631 interns –604 homes i 27 dones–. D’aquests 79 homes privats de llibertat per violència masclista, 66 d’ells es troben complint condemna, vuit estan pendents de judici (en situació de presó preventiva), quatre tenen les dos condicions (compleixen condemna i estan pendents de judici per aquest o altres delictes) i hi ha una persona que està sotmesa a mesures de seguretat, segons les dades de la conselleria.

Quant a les nacionalitats dels reclusos per violència contra les dones, 43 d’ells són espanyols, la qual cosa implica el 54,4%. De persones d’origen estranger (36), n’hi ha deu de nascuts al Marroc, vuit a Romania i tres a Portugal, així com d’una quinzena d’altres nacionalitats. Quant a Catalunya, hi ha 762 interns per violència de gènere, un 8,43% del total –quatre punts menys que a Ponent–. A més, la presó lleidatana comptabilitza 54 reclusos per homicidis, i alguns d’ells ho són per assassinats masclistes.

Ahir es va fer un minut de silenci per condemnar els últims crims masclistes a Espanya

Els últims tres feminicidis que s’han registrat a les comarques de Lleida encara estan pendents de judici. Els tres presumptes autors van ser detinguts i empresonats preventivament. El primer va tenir lloc el desembre del 2022 al barri de Balàfia de Lleida, quan un home va denunciar la desaparició de la seua esposa. Els Mossos van trobar el cadàver de la dona cinc dies després al traster de l’habitatge.

El presumpte homicida l’havia apunyalat i havia ocultat el cos. Un mes després, hi va haver un segon cas a Balaguer. Un home va dir que la seua parella s’havia suïcidat, però es va determinar que era un crim. I l’octubre de l’any passat els Mossos van trobar unes restes cadavèriques a Torallola (Conca de Dalt). L’ADN va confirmar que eren d’una jove que havia desaparegut mesos enrere i la policia va detenir la seua parella. Les víctimes tenien 34, 44 i 28 anys, respectivament.

Arrestat per agredir la seua parella al pàrquing d’una discoteca a Lleida

La Guàrdia Urbana va detenir diumenge un jove de 24 anys acusat d’agredir la seua parella. Els fets van tenir lloc cap a les 6.00 hores al pàrquing exterior d’una discoteca del carrer Ivars d’Urgell, al polígon Neoparc. Una patrulla que feia tasques de vigilància va arrestar un jove que presumptament va agredir una noia. L’home va ser arrestat mentre que la jove, que presentava lesions, va ser evacuada a un CUAP per ser tractada de les ferides.La Policia Local ha detingut en el que va d’any a la capital del Segrià 34 presumptes autors de violència contra les dones.

Precisament ahir, una trentena de persones van fer un minut de silenci davant del Parador de Lleida per condemnar els assassinats masclistes del cap de setmana a Salou, Sabadell, Bunyol (València) i un altre en investigació al barri de Carabanchel de Madrid (més informació a la pàgina 16).

En la concentració van participar els experts que ahir van estar al seminari IA i violències masclistes. Reptes i oportunitats, organitzat per la Paeria (més informació a la pàgina 27).Els Mossos d’Esquadra van atendre l’any passat un total de 1.518 dones que van patir violència masclista a les comarques lleidatanes, tant en l’àmbit de la parella com en el familiar.

Segons les dades publicades per la policia catalana, el 2023 la xifra de víctimes de maltractaments ateses va augmentar un 5,5% respecte al 2022, quan van ser 1.439. Quant a les denúncies, els Mossos van comptabilitzar-ne 1.418 a la província de Lleida, la qual cosa implica un augment del 9% respecte a un any abans. Per tipus de violència, hi va haver 1.190 denúncies per maltractament en l’àmbit de la parella i, quant a l’àmbit familiar (violència exercida contra dones per qualsevol membre de la família), es van registrar 228 denúncies.