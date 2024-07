Més de 100 becats de Google

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Fins a 104 joves involucrats en els Laboratoris TIC del Parc Agrobiotech han rebut beques de Google amb un valor global d’un milió d’euros, durant els últims 14 anys, per rebre formació especialitzada que els permeti desenvolupar programes que utilitzin Google Maps o Google Earth per solucionar problemes del dia a dia i oferir bases de dades complexes sobre tota mena de temes. “Fem aplicacions sobre qualsevol cosa que es pugui geolocalitzar”, va explicar ahir Andreu Ibáñez, coordinador dels laboratoris tecnològics del parc científic.

Ibáñez va presentar els últims treballs dels laboratoris en una jornada en què va remarcar que el Grup de Desenvolupadors de Google (GDG) de Lleida ha consolidat la seua posició com l’equip més actiu de la comunitat a Europa, destacant-se entre els 300 registrats. L’impacte de les activitats va arribar a més d’11.000 persones el 2023. La segona posició del rànquing correspon al grup GDG Madrid, i la tercera al GDG Cloud London. “Que a Europa només hi hagi dos organitzacions al mateix nivell parla molt bé dels nostres estudiants, de la seua preparació i de les activitats que s’organitzen des del parc, l’Escola Politècnica Superior i els centres d’FP com Ilerna”, va celebrar.Gerard Monsó és un dels joves lleidatans becats pel programa de beques d’estiu Google Summer of Code. Acaba de graduar-se en Enginyeria Informàtica, a la Universitat de Lleida (UdL), i ara desenvolupa una eina per controlar en temps real tots els incendis forestals del món. “També he desenvolupat un arxiu històric d’incendis a Catalunya i un mapa sobre el risc dels pròxims que hi pugui haver, a partir de dades de la Generalitat o la NASA”, va explicar. “L’algoritme que utilitzo té en compte les humitats relatives i el clima, així com també dades històriques”, detalla.Josep Clotet, que va ser gerent del parc durant deu anys, va explicar els orígens del Liquid Galaxy Project, projecte insígnia dels Laboratoris TIC. Núria Jové, subdirectora d’Ilerna, va celebrar que Google havia becat per primera vegada un estudiant d’un cicle formatiu. El regidor Jackson Quiñónez i la vicerectora de Transferència de la Universitat de Lleida Olga Martín van destacar l’aportació positiva d’aquestes beques de l’impacte que generava entre les empreses, els estudiants i l’impuls del talent.