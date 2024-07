La Paeria preveu licitar aquest mes el concurs per “regenerar” la Mariola

El govern municipal preveu licitar a finals d’aquest mes les bases del concurs públic que definirà el pla per “regenerar” la Mariola. Un anunci que va fer l’alcalde, Fèlix Larrosa, ahir en una entrevista a Els Matins de TV3, en la qual va assegurar que aquest projecte suposarà “un abans i un després” per al barri “a mesura que es vagi executant”. Aquest pla va ser anunciat pel govern al maig i preveu “transformar” la zona dels blocs del Grup Mariola perquè siguin reformats, rehabilitats íntegrament o enderrocats per fer nous habitatges. Afectarà 435 pisos de 9 blocs del Grup Mariola i dos del carrer Cardenal Cisneros. Per definir com serà, la Paeria convocarà aquest concurs públic perquè les empreses interessades presentin projectes que tinguin en compte totes les actuacions urbanístiques, mediambientals i d’actuació social i comunitària necessàries, així com un pla de viabilitat econòmica. El concurs per elaborar el pla compta amb un pressupost de 130.680 €, IVA inclòs, i en la primera fase se seleccionaran els tres millors projectes per ser valorats punt per punt.

Sobre la Mariola, Larrosa va assegurar que la posada en marxa d’un centre operatiu permanent de la Guàrdia Urbana “ha estat la nit i el dia” per al barri i que entre els veïns “ha estat unànime el sentiment generalitzat que han canviat les coses, per la qual cosa més presència policial ajuda”. Finalment, l’alcalde va assegurar que “el 99,99%” del miler de temporers que treballen al terme municipal de Lleida tenen lloc per dormir i va tornar a demanar permisos temporals per a les persones que no tenen papers i venen a buscar feina en la fruita.

Col·laboració amb la Zona Franca per al desenvolupament empresarial

L’ajuntament estudiarà col·laborar amb la Zona Franca de Barcelona per desenvolupar projectes que promouen l’emprenedoria i les noves tecnologies. Així, l’alcalde, Fèlix Larrosa, va visitar ahir el projecte DFactory Barcelona, que impulsa el consorci de la Zona Franca. Paral·lelament, en l’entrevista a TV3 Larrosa va tornar a reiterar que Lleida pateix una fuga comercial de 500 milions anuals i va recordar que és una de les tres capitals de l’Estat que no tenen centre comercial.