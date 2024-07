Detectades 14 infraccions en punts de venda de pirotècnia per Sant Joan

La Guàrdia Civil va detectar 14 infraccions, totes greus, en punts de venda de pirotècnia durant la campanya de Sant Joan a les comarques de Lleida. Van fer un total de 117 inspeccions a la demarcació. A nivell de Catalunya, van denunciar 78 infraccions –60 de greus i 18 de lleus– i van intervenir 44.384 unitats de pirotècnia. Van portar a terme més de 1.200 inspeccions a Catalunya en prop de 1.700 establiments, entre els fixos i els temporals. Com a resultat, van detectar 78 infraccions de la llei sobre protecció de seguretat ciutadana i van instruir les corresponents propostes de sanció.

En la campanya, que es va allargar fins al 29 de juny, es van autoritzar 1.491 casetes temporals de venda de petards, per sota de les 1.618 de l’any 2023. Finalment van obrir 808 punts. De les infraccions greus, sis van ser a la província de Barcelona, 37 a la de Tarragona, 14 a la de Lleida i tres a la de Girona. Les infraccions greus, que tenen una multa de 601 a 30.000 euros, poden ser imposades per diverses raons: falta de documentació, material caducat, fonts de calor pròximes al material pirotècnic i vendre a menors d’edat, entre altres causes. D’altra banda, no consten incidents greus a les comarques de Lleida. A Barcelona hi va haver 23 assistències amb ferit greu, un menor va resultar ferit greu a Girona, i a Puigcerdà un coet va impactar al cap d’una dona.