Detecten a Sopeira el senyal de mòbil d'un desaparegut a Lleida

Els Mossos d’Esquadra van fer el dimarts de la setmana passada una crida a través del seu compte a les xarxes socials per trobar un veí de Lleida desaparegut, com va publicar aquest diari. Es tracta de Pedro Carlavilla Herrera, de 77 anys, amb qui l’última vegada que els seus familiars van tenir contacte va ser el 3 de juliol.

Els investigadors de la policia catalana van portar a terme diverses indagacions i van detectar a Sopeira el senyal del seu mòbil, per la qual cosa van demanar la col·laboració de la Guàrdia Civil d’Osca. No n’han sabut res més. Així mateix, l’Asociación SOS Desaparecidos també va demanar col·laboració ciutadana per trobar-lo.

Pedro Carlavilla va desaparèixer dies abans que ho denunciés la família. L’home viu sol a Lleida i va ser la dona que neteja el seu habitatge qui va descobrir que no era al domicili, segons ha pogut saber aquest diari. Es va posar en contacte amb una filla de l’home, que resideix a Barcelona.

La filla va aconseguir parlar amb el seu pare el dia 3 i li va semblar que el seu progenitor era a Tarragona. Tanmateix, el senyal del mòbil del desaparegut es va ubicar en repetidors de telefonia de Sopeira, que és quan se li perd la pista. El desaparegut és una persona vulnerable, ja que es desorienta.

El seu cotxe és un Nissan Qashqai de color negre. SOS Desaparecidos afegeix que fa 1,70 metres, és de complexió gruixuda, és calb i té els ulls verds. Per la seua part, des dels Mossos d’Esquadra van demanar que si algú el reconeix o en té alguna pista ho comuniqui al telèfon d’emergències 112.

L’any passat es van denunciar 255 desaparicions a la demarcació

Els Mossos d’Esquadra van comptabilitzar l’any passat 255 denúncies per desaparicions a la demarcació de Lleida, un 15,9% més que el 2022. Concretament, n’hi va haver 243 a la Regió Policial Ponent i 12 a la del Pirineu, per les 209 i 11 del 2023, respectivament. A nivell de Catalunya, al llarg del 2023 la policia catalana va tenir coneixement de 3.784 desaparicions, 10 desaparicions al dia de mitjana, un 3,5% més, i a 31 de desembre quedaven 75 persones per localitzar. Es van resoldre el 98% de les desaparicions denunciades.

Per la seua part, l’Oficina d’Atenció a les Famílies de Persones Desaparegudes (OFDES), activa des de l’1 d’abril del 2014, va atendre l’any passat 267 casos nous i va gestionar unes 2.304 trucades. La majoria van ser per saber l’estat de la investigació.