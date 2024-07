Minut de silenci per condemnar els últims assassinats masclistes

La Delegació del Govern a Lleida va guardar ahir un minut de silenci per mostrar la seua repulsa als crims masclistes del cap de setmana passat a Catalunya, a Sabadell, on una dona va ser assassinada presumptament a mans del seu ex, i a Salou, on un ancià presumptament va matar la seua parella. Hi van participar la delegada, Solés Carabasa, i les directores d’Igualtat i d’Economia, Elena Fuses i Sílvia Martínez, respectivament.