Detinguts amb material robat a l'Horta després d'una persecució

La Guàrdia Urbana va detenir la matinada d’ahir els dos ocupants d’un vehicle després d’una persecució per la partida de Montcada, a l’Horta, que va finalitzar a Balàfia. Els arrestats portaven abundant material que presumiblement era robat. Davant dels indicis que havien comès un il·lícit penal, els individus, de 38 i 39 anys, van ser detinguts com a presumptes autors d’un delicte de robatori amb força. El material va ser decomissat preventivament i el cotxe, portat al dipòsit municipal a disposició de l’autoritat judicial.

Els fets van ocórrer durant una de les vigilàncies que fa la Guàrdia Urbana a l’Horta. Una patrulla va observar un vehicle sospitós els ocupants del qual, al ser detectats, van fugir a gran velocitat. La persecució va finalitzar al carrer Ciutadella, a Balàfia, quan els dos individus van sortir del cotxe i van fugir corrent. Van ser interceptats poc després pels urbans.

Els agents van inspeccionar el cotxe i van trobar eines, bateries, radiadors, coure, una màquina de soldar i un aparell d’aire condicionat, entre altres objectes. Els dos homes van ser traslladats a la comissaria del carrer Salmeron per ser interrogats i esbrinar la procedència del material, que va ser intervingut preventivament.Aquest mes s’han registrat diversos robatoris en immobles de l’Horta, almenys dos a la partida Balàfia, com va avançar SEGRE. En un, un veí va sorprendre un lladre al menjador de casa seua. El delinqüent li va tirar un test de vidre per fugir. En un altre cas, van robar material en una torre. En ambdós casos no consten detinguts.

La Guàrdia Urbana i els Mossos d’Esquadra han incrementat la vigilància durant els últims mesos a l’Horta davant de les queixes dels veïns reclamant més seguretat. La Policia Local, que a l’abril va posar en marxa un pla d’actuació, ha detingut més d’una dotzena de persones per robatoris amb força en interior de domicili consumats o en grau de temptativa en aquesta zona de la capital del Segrià. També duen a terme controls conjunts.