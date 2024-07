La firma suïssa Jacobs Holding compra Ilerna, que preveu obrir un segon centre a Lleida

detail.info.publicated Marc Carbonell Lleida detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

La companyia suïssa Jacobs Holding ha adquirit Ilerna, el proveïdor líder a l’Estat de centres de Formació Professional (FP). Fundat a Lleida el 2014, compta amb més de 46.000 estudiants que es formen online i en 11 centres ubicats en ciutats de tot l’Estat, als quals pròximament s’afegirà una nova escola a Lleida. El CEO d’Ilerna, Jordi Giné, explica que esperen construir el seu segon centre a la ciutat i obrir-lo el 2025 o el 2026. La seua ubicació encara no està definida, però avança que oferirà nous cicles com Emergències i Protecció Civil o Condicionament Físic, així com altres de Mecànica, “sobretot especialitzats en bateries elèctriques, ja que hem parlat amb empreses del sector i ens alerten d’una gran falta de personal qualificat”, afegeix.

El fons d’inversió Jacobs Holding, que segueix una estratègia d’apostar per empreses europees líders en el sector de l’educació, afirma que Ilerna “millorarà encara més els seus programes educatius, ampliarà el seu pla d’estudis, promourà eines tecnològiques avançades i estendrà la seua petjada física”. Giné posa de relleu l’origen familiar de la fundació i explica que Ilerna preveu afegir 14 nous cicles en la seua oferta formativa fins al 2029 (vegeu el desglossament). Des del 2019, Ilerna ha estat una filial del grup francès Skill & You, que va ser adquirit per IK Partners el 2021.El CEO de Jacobs Holding, Tim Franks, i el seu director general, Justin Lewis, afirmen que “hem identificat l’FP com un sector molt atractiu dins del panorama educatiu europeu i Espanya com un mercat molt dinàmic amb importants oportunitats de creixement”. Assegura que “estem encantats de recolzar Ilerna, líder del sector, en la seua pròxima etapa de creixement”, així com “d’associar-nos amb els seus cofundadors, Jordi Giné i Virginia Agelet, dos líders consumats i innovadors en el sector”.Per la seua part, Giné agraeix a IK Partners el seu “continu suport durant els últims tres anys” i explica que “ha estat un gran viatge, amb una triplicació de la mida del grup i nous campus a Barcelona, Còrdova, Jerez, Lleida, Madrid, Tarragona, Sevilla i Valladolid”. Així mateix, dona la benvinguda a Jacobs Holding i afirma que “compten amb una experiència inigualable en el sector de l’educació a escala mundial i ens proporcionaran més suport per a la nostra pròxima fase d’ambiciós desenvolupament”.Rémi Buttiaux i Diki Korniloff, socis d’IK Partners, afegeixen que “els assoliments de creixement d’Ilerna són testimoni del notable lideratge del seu equip directiu” i afirmen que “els desitgem el millor per a la seua pròxima fase de creixement amb Jacobs Holding i esperem veure Ilerna prosperar en el seu pròxim capítol”.

Ampliarà la seua oferta amb 14 nous cicles

Ilerna preveu oferir 14 nous cicles formatius de grau mitjà i superior durant els propers cinc anys. Actualment, en els seus centres se’n poden cursar 31 de diferents. Els nous seran de diverses famílies, però Giné destaca l’aposta per oficis com la Mecànica, mancats de mà d’obra. Afirma que es continuarà invertint tant en la formació online com en la presencial, i anuncia que el pròxim curs preveuen obrir un nou centre a la Corunya. Així mateix, explica que el juny del 2025 preveuen obrir les noves oficines que estan construint en un solar de l’entrada als Mangraners per l’N-240.