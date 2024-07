Balàfia elabora un inventari dels seus carrers foscos i blocs degradats

El 76% dels veïns de Balàfia consideraven el 2022 que la falta d’il·luminació dels seus carrers és una de les principals problemàtiques per resoldre al barri. Així ho constata una enquesta elaborada per l’associació de veïns, la qual cosa els ha motivat a analitzar i recopilar aquests últims mesos els principals “punts negres” de la zona vella del barri, la partida Balàfia i la zona entre la plaça de França i la sortida de Torrefarrera per la carretera N-230 per enviar-los a l’ajuntament i que intervingui en l’assumpte.

Segons va explicar la responsable d’Urbanisme de la Federació d’Associacions de Veïns (FAV) i de Balàfia, Rosa Castillo, “hem constatat que la il·luminació de la zona vella de Balàfia és del tot insuficient, la qual cosa augmenta de forma considerable la sensació d’inseguretat”. Va posar com a exemple diverses zones del carrer Valls d’Andorra, “que té porxos i alguns no tenen llum, per la qual cosa passejar per allà de tarda o nit no genera gaire confiança i pot ser un focus de conflictes i incivisme”. Un altre “punt negre” que ha detectat l’entitat és el carrer Penedès passada la gasolinera. Però per a Castillo, el que requeriria una actuació immediata “perquè estigui bé abans del setembre” és el carrer Ghandi, concretament el tram que dona a la part posterior de l’escola Minerva. “Allà hi ha una porta d’accés que utilitzen els alumnes que no està il·luminada, ni tan sols té voreres, per la qual cosa és prioritari millorar aquesta zona abans de l’inici del curs”, va assegurar Castillo. La responsable de la FAV va recordar que aquesta iniciativa forma part del projecte Barris Violetes, que busca convertir els carrers en espais segurs per a les dones.A més d’analitzar la il·luminació dels carrers, aquest grup de treball ha revisat l’estat dels habitatges i ha constatat que “a la zona antiga hi ha molts blocs que necessiten una rehabilitació per seguretat i perquè puguin continuar sent habitables”. Per això, insten les administracions a promoure la reforma d’edificis mitjançant ajuts, especialment els del grup Voravia “que estan molt degradats i tots sabem els problemes que tenen”, va explicar Castillo. Paral·lelament, demanen regular la velocitat al camí del Club Tennis Urgell, i que les companyies elèctriques retirin el cablatge de les façanes dels edificis. “Pot ser perillós, estèticament és horrible i a més la normativa municipal obliga a soterrar-los o tapar-los”, va concloure la portaveu de l’associació de veïns.