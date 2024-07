Orvepard reclama més arbres i que es prenguin mesures contra rates i mosquits

L’Organització Veïnal de Pardinyes (Orvepard) ha reclamat a l’ajuntament un pla de replantació d’arbratge per al barri i tota la ciutat per tenir uns carrers més adaptats a les altes temperatures i el canvi climàtic. Una demanda que ha fet el president d’Orvepard, Joan Torné, ja que “aquestes últimes setmanes hem constatat que hi ha moltes zones sense ombra que protegeixin de les altes temperatures” com per exemple “la zona de Corregidor Escofet, especialment davant de l’EOI, i la part vella del barri necessitaria un replantat perquè hi ha escocells buits i zones que podrien tenir més arbres”. D’altra banda, el dirigent veïnal va lamentar que hi ha queixes per rates i mosquits i mosca negra. “El problema és que no es retiren les algues del riu on creixen les larves i la zona que dona a la canalització pateix de mosquits i mosca negra, i també han vist rates a Baró de Maials i la zona vella”, va dir Torné, que va demanar a la Paeria prendre mesures.

Paral·lelament, el líder d’Orvepard va criticar l’estat de la passarel·la que uneix el barri amb el centre a través de l’estació de trens. “No es fa un manteniment adequat, el seu aspecte és penós”, va lamentar Torné.