El nou contracte de jardineria de Lleida gairebé doblarà la inversió actual i entrarà en vigor a l'abril

L’ajuntament va celebrar ahir una comissió de Gestió de la Ciutat extraordinària i d’urgència per aprovar inicialment el plec de clàusules del nou contracte de jardineria de la ciutat, que tindrà un pressupost de 7.914.620,99 euros, IVA inclòs, que pràcticament és el doble que el que té l’actual concessió, segons van confirmar fonts municipals. La durada serà de dos anys prorrogable a dos més i, per primera vegada, dividirà la ciutat en dos lots, un per als barris del marge esquerre i un altre per als del dret. Segons van informar fonts municipals, l’augment de la inversió obeeix a l’increment dels preus dels materials per la inflació, la incorporació de les zones verdes que s’han implementat aquests últims anys, ja que l’actual contracte és de l’any 2016, així com la voluntat del govern d’augmentar tant el nombre de treballadors com la qualitat del servei, ja que els últims anys hi ha hagut diverses queixes sobre el manteniment de parcs i zones verdes.

La previsió del govern és adjudicar-lo en els propers mesos i que entri en vigor l’1 d’abril de l’any que ve i per a això prorrogaran la concessió actual, que acaba el dia 18 d’octubre. L’aprovació d’urgència per portar el plec al ple d’aquest divendres va comptar amb el vot a favor de tots els grups tret d’ERC i el Comú, que van votar-hi en contra. Els republicans van avisar que impugnaran la tramitació d’urgència al no veure-la justificada.

El de jardineria és un dels contractes més grans de la ciutat i engloba la major part de les seues zones verdes, excepte les del Turó de la Seu Vella, el cementiri i la canalització, entre altres espais, que són gestionats a través de contractes amb empreses socials i el centre especial de treball que té la Paeria.

La tinenta d’alcalde de Gestió de la Ciutat, Begoña Iglesias, va assenyalar que amb aquest nou plec de clàusules “es millorarà el servei amb més personal i una millor definició de les zones, especialment referent a les noves àrees enjardinades, que no estaven incloses dins del contracte actual”.

Sobre la divisió per lots, Iglesias va detallar que el lot 1 correspon als barris del marge dret i té un pressupost de 4.307.943,03 euros. El segon lot inclou el marge esquerre i té una partida de 3.606.677,96 euros. Va afegir que el nou plec tindrà en compte els nous projectes de renaturalització urbana i apostarà per reduir al màxim l’ús de productes fitosanitaris així com aprofitar al màxim la tecnologia per millorar l’eficiència dels treballs i reduir les queixes de la ciutadania.

Paral·lelament, la comissió va aprovar la licitació per a la compra de llums de Nadal per als propers dos anys. En total es col·locaran 782 motius nadalencs amb llums led de baix consum a les zones comercials i els barris i el pressupost serà d’un total de 580.000 euros, IVA inclòs.

Campanya especial de neteja a la Bordeta

La campanya de neteja Barri a Barri s’ha traslladat aquests dies a la Bordeta, on operaris han netejat i adequat els carrers i també s’ha arreglat el mobiliari urbà. L’alcalde, Fèlix Larrosa, va dir ahir que els operaris li han assegurat que el barri “està millor que ara fa un any”, quan es va posar en marxa la campanya. Aquesta es reprendrà de cara al setembre a Ciutat Jardí, però abans la Paeria preveu actuacions de neteja a Raimat, Pardinyes i Llívia.