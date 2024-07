Brussel·les avisa l'Estat per la “discriminació” als interins

La Comissió Europea ha enviat un segon avís a l’Estat al considerar que encara no ha traslladat de forma correcta la directiva comunitària que prohibeix la discriminació dels treballadors interins respecte a la resta d’empleats públics. Segons la carta que l’executiu comunitari ha traslladat al Govern central, la llei espanyola “conté condicions de treball menys favorables per als interins en comparació amb els treballadors indefinits del sector públic”.

En concret, Brussel·les encara veu diferències de tracte en aspectes com el càlcul de l’antiguitat, el dret a poder gaudir de certs tipus d’excedències o l’accés a nous itineraris professionals. La comissió qualifica la no-transposició de la directiva com una “discriminació” contrària a la llei de la Unió. Tot i així, reconeix que l’Estat va corregir algunes de les seues normes quan se li va obrir un procediment d’infracció el 2014, però apunta que alguns problemes “encara persisteixen”.Amb el toc d’atenció d’ahir, l’Estat disposa de dos mesos per tal de corregir les disfuncions identificades. En cas que les mesures siguin insatisfactòries, Brussel·les obre la porta a enviar un dictamen motivat, el pas previ per elevar la qüestió al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE).