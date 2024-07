L’ajuntament de Lleida convoca 60 places d’auxiliar administratiu

La junta de govern local va aprovar ahir la convocatòria i les bases del procés per cobrir 59 places d’auxiliar administratiu de la plantilla de l’ajuntament, així com una plaça més per a Turisme de Lleida, a través d’un concurs-oposició d’accés lliure.

Aquestes 60 places corresponen a l’oferta pública d’ocupació extraordinària específica de personal laboral funcionari de carrera per a l’any 2023 i es destinen a cobrir vacants a la plantilla ocupades provisionalment per personal interí.

Els candidats hauran de tenir 16 anys i la Educación Secundaria Obligatoria (ESO), un graduat escolar o un cicle mitjà de Formació Professional (FP). La presentació de sol·licituds serà online, en un termini de 20 dies hàbils a partir de l’endemà a la publicació de la convocatòria al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).