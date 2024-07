Un jove ferit amb una catana en una baralla al centre de Lleida

detail.info.publicated REDACCIÓN detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

Un jove ha resultat ferit després de ser agredit amb una catana durant una baralla a la plaça Ereta de Lleida la nit d’aquest dissabte, segons han informat els Mossos d’Esquadra.

La policia catalana va rebre l’avís a prop de les 23 hores i van acudir a la plaça juntament amb la Guàrdia Urbana per una baralla entre un grup de persones i on es va atendre un jove per un tall.

Els Mossos han obert una investigació per aclarir els fets i, de moment, no s’ha dut a terme cap detenció.