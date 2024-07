Un ferit en una baralla amb una daga japonesa al Centre Històric de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un veí del Barri Antic va patir ferides lleus a una cama dissabte a la nit després de veure’s implicat en una baralla en la que el seu oponent va esgrimir un tanto, una daga japonesa de mida més petita (de 15 a 30 cm de tall) que una catana (60 a 75 cm) encara que s’acostuma a confondre amb aquesta última per la similitud del disseny. Hi ha un espasa de mesura intermèdia, el wakizashi, el tall de la qual mesura de 30 a 60 cm, que s’utilitza en ocasions com a arma blanca en baralles de carrer.

La baralla, per la qual el ferit no havia presentat cap denúncia diumenge, va començar cap a les onze de la nit a la plaça de l’Ereta. La Guarda Urbana va rastrejar la zona i va localitzar la funda del tanto.Aquest tipus d’armes, que es poden comprar com a souvenir en zones de platja, han estat utilitzades en més baralles a Lleida en les últimes setmanes.