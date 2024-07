Lleida, única província en la qual cau la petició d'inspeccions d'edificis

Lleida és l'única demarcació de Catalunya en la qual l'any passat van caure les sol·licituds d'Inspecció Tècnica d'Edificis (ITE). En concret, un 13,6%, al registrar-ne 304 davant les 352 del 2022, segons l'informe anual del sector de l'habitatge corresponent al 2023. Les de Lleida són només el 3,7% de les del conjunt de Catalunya.

Les sol·licituds d’Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE) a la demarcació de Lleida van a la baixa, mentre s’incrementen a la resta de Catalunya. Segons l’informe sobre el sector de l’habitatge a Catalunya corresponent al 2023, a Lleida es van registrar 304 peticions per obtenir el certificat d’idoneïtat d’immobles que proporcionen les ITE davant les 352 de l’any anterior, la qual cosa suposa un descens del 13,6%. En canvi, a Girona es van incrementar de 551 el 2022 a 602 el 2023, a Tarragona van passar de 450 a 564 i a Barcelona, on s’acumulen la majoria de peticions, van créixer de 6.616 a 7.830, segons dades del servei d’estudis i documentació d’Habitatge i l’Agència d’Habitatge de Catalunya. En el conjunt de Catalunya es van registrar 9.300 sol·licituds (7.979 el 2022), de manera que les de Lleida representen només el 3,7% del total. A nivell general, un 52,7% van obtenir l’any passat el certificat d’aptitud sense errors o amb deficiències lleus.

La finalitat de les ITE és instituir un sistema de control periòdic de l’estat dels immobles d’habitatges per verificar el deure que tenen els propietaris de conservar-los i rehabilitar-los. La normativa determina que n’han de passar una tots els que tinguin almenys 45 anys. No obstant, tal com va publicar aquest diari, des del 2011 només 3.690 edificis d’habitatges de la província han sol·licitat aquesta revisió per comprovar el seu estat, la qual cosa suposa menys d’un 10% del total dels prop de 40.000 immobles d’aquella antiguitat. El 2021 només es van demanar a Lleida 248 inspeccions i el 2020 van ser 366, mentre que el 2019 se’n van comptabilitzar 656 i el 2018 va ser un any de rècord, amb 1.934.El president del Col·legi d’Arquitectes de Lleida, Lluís de la Fuente, va reconèixer que la xifra d’ITE és baixa, tot i que va apuntar que ho seria més si no hi hagués convocatòries d’ajuts a la rehabilitació que requereixen haver passat aquesta inspecció per rebre’ls. Va considerar que encara existeix un desconeixement entre les comunitats de propietaris d’edificis sobre la normativa que determina que els edificis antics s’han de sotmetre a una ITE, “sobretot els que no tenen un administrador”. Va afegir que la Generalitat no els ha recordat més aquesta qüestió, després d’un enviament de cartes de fa anys, i va remarcar també que els titulars d’immobles antics que es troben en mal estat en moltes ocasions no disposen de recursos per fer front a la revisió i les obres que eventualment se’n puguin derivar.

Els arquitectes creuen que hi ha desconeixement de la normativa, i falta de recursos en alguns casos

Treballs d’adequació en 748 pisos gestionats per Habitatge

L’any 2023 es van efectuar obres d’adequació i manteniment en 748 habitatges de la província de Lleida que formen part del parc immobiliari gestionat per l’Agència d’Habitatge de Catalunya (766 el 2022). També es van executar treballs en elements comunitaris de vint-i-cinc edificis gestionats per aquest mateix organisme (van ser 27 l’any anterior). A tot Catalunya, l’any passat es van invertir en global 7,7 milions d’euros en l’adequació d’un total de 6.865 habitatges, així com d’elements comunitaris de 285 immobles del seu parc propi.

Només un 27% dels municipis catalans ha censat l’amiant

La Sindicatura de Greuges constata que només 259 municipis catalans, un 27%, ha elaborat el cens sobre amiant que haurien d’haver tingut fet l’abril del 2023, com va determinar el 2022 una adenda a la llei estatal de residus i sòls contaminats per a una economia circular. Els municipis al·leguen que la normativa no es va acompanyar de recursos econòmics ni humans. Del 27% que ha censat l’amiant, el 2,9% ha fixat un calendari per retirar-lo. Entre 2019 i 2023, la síndica va rebre 119 queixes relatives al fibrociment, una a Miralcamp, l’única de Lleida.