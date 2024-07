El PP ja supera les 2.000 firmes per acabar amb la “degradació” de barris

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El grup municipal del PP ha recollit en menys de dos mesos 2.021 firmes “per posar fi a la degradació dels nostres barris” i espera arribar a les 4.000 a finals de novembre o principis de desembre. Així ho va indicar ahir el cap de l’oposició, Xavier Palau, i va precisar que des del 4 de juny han instal·lat 8 carpes informatives sobre aquesta campanya a Balàfia, Cappont, Templers-Escorxador, Pardinyes, Auditori i Secà, i al setembre en preveuen tres més a Pardinyes, Clot i la Bordeta.

Palau va remarcar que estan en contra d’habilitar espais per a persones sense llar a l’antiga escola Balàfia, el convent de les Josefines del carrer Acadèmia i l’hotel de l’estació de trens, sense haver consultat abans els veïns. Per contra, va proposar destinar a aquesta finalitat pisos municipals i de la Generalitat repartits per tota la ciutat i habilitar mòduls per a temporers a l’Horta. “El model que l’actual govern no volia per a Pardinyes l’impulsa ara en altres zones de la ciutat”, va indicar, i va recordar que també diuen no a l’obertura d’oratoris musulmans a Balàfia i Cappont. Va exigir processos de participació i no tics autoritaris de l’alcalde i creu que Lleida s’ha convertit en “el Far West, una ciutat en la qual regna la inseguretat, l’incivisme, la degradació i la insalubritat”. A més, va rebutjar la “imposició” d’una Zona de Baixes Emissions.