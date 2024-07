La Zona de Baixes Emissions de Lleida es limitarà inicialment al Centre Històric

L’ajuntament de Lleida implantarà inicialment la Zona de Baixes Emissions (ZBE) només al Centre Històric el pròxim 1 de gener. Inclourà el 10% de la trama urbana i per aquesta zona no podran circular els vehicles que no tinguin etiqueta ambiental o que la tinguin de tipus B.

La ZBE es mantindrà en aquest àmbit de la ciutat fins el 2028, quan s’ampliarà als barris d’Universitat, Instituts, Escorxador i Pius XII, mentre que dos anys després, el 2030, s’estendrà a Cappont, fins la LL-11.

Així ho ha explicat l’alcaldessa accidental, Cristina Morón, al terme de la reunió extraordinària de la comissió de Seguretat, en la qual el govern ha explicat les seues previsions als grups de l’oposició. La proposta, que serà portada al ple municipal de setembre, indica que tots els vehicles matriculats a la ciutat quedaran exempts de les restriccions associades a la ZBE, i que l’horari efectiu de la mateixa serà de les 7 del matí a les 8 de la nit. A més, durant els sis primers mesos de 2025 hi haurà una moratòria en matèria de sancions i només s’informarà de la normativa als conductors.

Morón ha detallat que hi haurà 10 punts de de control de la ZBE i entre tres i cinc sensors de contaminació. També hi haurà pàrquings dissuasius en Alcalde Porqueres, Miquel Batllori, Fira de Lleida, en el Camp Escolar, l’entorn de la presó i els ja existents en Camp d’Esports i Barris Nord.