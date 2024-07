Descontrol de plagues

L’ajuntament ha constatat que l’empresa encarregada del servei de control de plagues, Ezsa Sanidad Ambiental SL, va cometre diversos incompliments durant la seua concessió, que anaven des de no destinar el personal mínim fixat, no presentar el pla d’actuacions per prevenir la proliferació d’insectes i rosegadors, així com no fer el seguiment obligatori mensual d’almenys 2.600 punts de control de la població de plagues. Tots aquests motius van conduir l’ajuntament a la rescissió del contracte, que va rebre l’aval definitiu del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic aquest mes de juliol.

L’informe en el qual constaven totes aquestes irregularitats va ser elaborat pel cap de serveis urbans i la cap de secció de salut ambiental del consistori el març de l’any passat. En aquest es detalla que el contracte establia que l’empresa destinaria cinc treballadors, però realment només en destinava dos que “venen a Lleida dos dies a la setmana i no donen resposta a les incidències en 24 hores tal com van oferir”. Així mateix, afegeix que tampoc contacten amb els usuaris que avisen d’incidències ni comuniquen a l’ajuntament la seua resolució. A l’informe també es detalla que l’empresa no va presentar una diagnosi inicial dels nivells d’infestació d’escarabats a la ciutat ni tampoc va elaborar un mapa de risc ni cap actuació concreta. Finalment, els tècnics municipals tampoc van rebre per part de l’empresa les ubicacions dels 2.600 punts de control, que per contracte s’han de revisar presencialment de forma mensual, ni les incidències ateses.Arran d’aquesta situació, l’ajuntament va demanar explicacions a l’empresa concessionària. Al seu torn, aquesta va presentar una desena d’al·legacions, en les quals assegurava que complia les condicions mínimes del contracte en matèria de seguiment dels punts de control i de plantilla, alhora que apuntava haver tingut problemes informàtics per a les notificacions i comunicacions amb el consistori.El maig del 2023, els serveis municipals van rebutjar totes les al·legacions de l’empresa i van concloure que no destinava els treballadors mínims que oferia al contracte, no havia fet el control ni el manteniment adequat dels 2.600 punts, que inicialment eren 2.000, però l’empresa va oferir ampliar-los a 600, i que no donava resposta a les incidències en 24 hores ni tampoc en notificava el compliment. Tots aquests motius determinen que la concessionària “no ha atès els requeriments” de l’ajuntament i les al·legacions presentades “no justifiquen en qualsevol cas l’incompliment de les condicions d’execució del contracte”. A més, també afegeixen que el servei prestat “no es porta a terme d’acord amb els criteris” del plec de clàusules i condicions, la qual cosa suposa un incompliment del contracte, i faculta l’ajuntament a exercir la rescissió del contracte, que ara s’ha materialitzat.