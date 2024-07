Evacuat a l’Arnau després d’una baralla a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un home va ser evacuat dilluns a la nit a l’hospital Arnau de Vilanova de Lleida després de resultar ferit en una baralla amb alguns d’implicats en la intersecció entre els carrers Democràcia i Travessia del Carme.

Al lloc s'hi van desplaçar patrulles de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d’Esquadra. Aquests últims s’han fet càrrec de la investigació i ahir no constaven detinguts. La víctima tenia una hemorràgia al cap i va ser atès in situ per sanitaris del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM), que el van traslladar a l’hospital Arnau de Vilanova.

Els Mossos van detenir la setmana passada dos persones per una agressió amb arma blanca en el Barri Antic.