Un piròman cala foc a contenidors a la Mariola

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van sufocar durant la matinada d’ahir tres incendis de contenidors que es van produir simultàniament a la Mariola. La Guàrdia Urbana, que també va acudir al lloc, va fer una recerca per la zona al determinar que havien estat originats per un piròman. Els Bombers van ser alertats a les 1.52 hores i van cremar tres contenidors als carrers La Rioja i Rossinyol. La investigació continua oberta per identificar l’autor.