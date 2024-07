El president i el secretari d’organització de la secció local d’ERC a Lleida, Francesc Xavier Biosca i Xavier Casanovas, respectivament, han firmat un escrit en el qual es posicionen en contra l’acord entre el seu partit i el PSC per permetre la investidura de Salvador Illa com a president de la Generalitat, sobre el que els militants d’Esquerra votaran demà.

En l'escrit, al qual ha tingut accés aquest diari, comencen afirmant que el pacte “és tan meravellós que ho fa poc creïble”. A continuació indiquen que el grau de compliment d’acords per part del PSOE “és mínim”, i posen com a exemple que l’amnistia va tirar endavant “perquè sabien que després d’aprovar-la ells en el Congrés ja l’afinarien els jutges”.

Subratllen que “no podem investir president a una persona que des del primer moment va donar suport a l’infame article 155” i que “no va tenir cap objecció en anar a actes públics i manifestacions amb membres de Societat Civil Catalana, PP o CS”.

També afirmen que no veuen “com aquest acord ens ajuda a avançar cap a l’independentisme”, i consideren que “pactar amb el PSC no és el millor camí per arribar d’enteses amb la resta de partits independentistes”.

Un altre punt en el qual incideixen és que “gran part dels acords aconseguits” necessiten canvis legals i ara mateix no tenen majories sòlides en el Congreso per aprovar-ho”. Diuen que “el poble de Catalunya mereix que es treballi en els problemes del dia a dia i no se’ls vengui grans avenços i mesures que, com poc, són complicades de realitzar” i acaben afirmant que “si volem ser una formació política creïble i rigorosa no podem passar-nos tota la campanya electoral prometent que no votarem favorablement una candidatura del PSC i a la primera de canvi investir-los”.