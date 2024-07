La unitat de Pneumologia de l'Arnau millora l'equip per a broncoscòpies - INSTITUT CATALÀ DE LA SALUT

El servei de Pneumologia de l’hospital Arnau de Vilanova ha portat a terme la primera operació de la província amb la tecnologia crio-EBUS, un broncoscopi que compta amb un ecògraf a la punta que permet intervencions menys agressives i detectar ganglis limfàtics i masses pulmonars, congelar-los i extreure’ls per tenir unes mostres més eficaces per diagnosticar patologies com el limfoma o elaborar plans de tractament personalitzats.