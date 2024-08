Divuit sol·licitants opten al lloguer de sis pisos per a joves a Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 18 persones de les 30 que es van presentar han superat el procés de selecció per optar al lloguer d’un dels sis pisos propietat de l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU) destinats a joves menors de trenta anys en diferents blocs del Centre Històric. Cinc dels habitatges tenen dos habitacions, i el sisè en té una, i el seu lloguer oscil·la entre els 244 i els 483 euros al mes.

El tauler d’anuncis de l’ajuntament va publicar ahir la relació d’acceptats i rebutjats en el procés i els motius de la seua exclusió. En sis casos la causa es devia que la relació d’ingressos que havien presentat era insuficient per poder optar al lloguer d’aquests habitatges, mentre que l’altre motiu d’exclusió era perquè els sol·licitants tenien més de trenta anys o algú de la seua unitat de convivència superava aquesta edat. Els requisits per optar a aquests pisos són estar empadronat a Lleida, inscrits en el registre de sol·licitants d’habitatges de protecció oficial i no ser propietari de cap altre habitatge. La unitat de convivència ha de tenir uns ingressos mínims de 12.000 euros anuals, i si està formada per dos persones, no pot guanyar més de 35.937 euros.Val a recordar que la Paeria demolirà tres edificis en ruïna del carrer Cavallers per construir més habitatge per a joves i col·labora en un projecte de masoveria urbana al barri.