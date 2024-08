Assalta una jove per robar-li al carrer Boters de Lleida

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Un jove de 19 anys va ser arrestat a última hora de la tarda de dimecres per la Guàrdia Urbana acusat d’assaltar una jove per robar-li. Els fets van tenir lloc a les 19.30 hores al carrer Boters quan suposadament un individu es va atansar a una noia i, després d’intimidar-la, li va fer una estrebada a la bossa per robar-li el mòbil. A prop del lloc hi havia patrulles de la Guàrdia Urbana que, amb la descripció facilitada per la víctima, van localitzar el presumpte autor, que va ser imputat per un delicte de robatori amb violència i intimidació.