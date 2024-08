Lleida revisa la norma de civisme i preveu nous supòsits com anar despullat pel carrer o fer soroll

El govern municipal ha posat en marxa una revisió i reordenació de l’ordenança de civisme per fixar una sanció per a cada incompliment i incloure nous supòsits, entre els quals hi hauria anar completament nu o amb el tors nu pel carrer.

A més, inclourà infraccions que ara figuren en altres ordenances com no recollir els excrements dels gossos, jugar a pilota en un lloc no autoritzat o generar molèsties per sorolls, entre d’altres.

Així ho va informar ahir l’alcaldessa accidental, Cristina Morón, en la presentació de la primera diagnosi de la nova ordenança del civisme que va portar a terme el catedràtic de Dret Administratiu de la Universitat de Lleida, Antonio Ezquerra, i el seu equip. “Feia falta actualitzar el document perquè l’ordenança actual és de l’any 2004 i des del desembre que s’hi està treballant”, va dir Morón, que va detallar que s’han revisat els 117 articles del document i que en modificaran mig centenar. Va afegir que esperen reprendre la redacció del document al setembre amb una comissió de tècnics i portar l’ordenança al ple per a la seua aprovació abans de finals d’any.

Morón i Ezquerra van apuntar que a causa de l’antiguitat de la norma actual hi ha comportaments incívics que no estan previstos, com anar nu o seminu per la via pública, així com ensenyar els genitals, ja que “sí que està penat si s’ensenya a menors d’edat, però no hi ha res sobre això si són adults, per la qual cosa s’inclourà en l’ordenança”.

A més, Ezquerra també va recordar que actualment les sancions lleus de la Paeria van dels 300 als 750 euros, les greus de 751 a 1.500 i les molt greus de 1.501 a 3.000 euros. Així, en aquest sentit, el subcap de la Guàrdia Urbana, Josep Mallada, va valorar molt positivament aquesta revisió, ja que “el ventall de sancions que hi ha provoca que la valoració i quantificació de la infracció és subjectiva, però ara quedarà bé tipificat”.

Finalment, Ezquerra va opinar que “en els últims anys ha augmentat l’incivisme de la societat en general, però no considero que Lleida estigui per sobre de la mitjana o pitjor que altres ciutats”.

La Guàrdia Urbana comptarà amb dinou nous agents

La Paeria ha admès 237 sol·licituds a les oposicions per cobrir 19 places d’agents de la Guàrdia Urbana i no 10 com va informar per error ahir aquest diari, ja que a les 10 inicials es van afegir 7 vacants després de concursos de promoció interna i dos vacants més per altres motius. Les proves començaran a principis de setembre. Hi haurà un examen de cultura general, de conceptes teòrics, de català, un test físic, psicològic i una entrevista.

El govern vol professionalitzar els agents cívics

L’alcaldessa accidental, Cristina Morón, va assegurar ahir que treballaran per professionalitzar la figura dels agents cívics “i especialitzar-los encara molt més” en la seua tasca de vetllar pel civisme i el compliment de les ordenances.

Ho va dir en la recepció als sis nous agents que patrullen des de fa unes setmanes i va destacar que la seua feina compta amb molt bona valoració per part de la ciutadania. Morón i l’edil d’Ocupació, Xavi Blanco, van afegir que els agents tenen contracte d’un any i que això els dona una oportunitat per “reenganxar-se al món laboral”.