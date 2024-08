Males herbes i escombraries a l'antic col·legi de Balàfia, on accedeixen joves saltant la tanca

Males herbes en moltes zones del pati, paviment en mal estat, deixalles, fulles seques acumulades, pintades als edificis i una tanca de seguretat trencada. Aquest és l’aspecte que ofereix actualment el recinte de l’antic col·legi Balàfia, ubicat al carrer Valls d’Andorra i que el curs passat va quedar en desús al passar els seus alumnes i els de l’escola Pinyana al nou centre Minerva. A més, és habitual que joves saltin la tanca i accedeixin al pati i a la pista esportiva per jugar a bàsquet o a futbol, per exemple.

Ahir mateix, aquest diari va poder comprovar que a mig matí hi havia dos persones jugant a la zona esportiva. De fet, la presidenta de l’associació de veïns del barri, Jos Farreny, va afirmar que han sol·licitat als residents de l’entorn de l’escola que avisin la Guàrdia Urbana cada vegada que vegin que algú salta la tanca i accedeix a l’interior del recinte, “perquè és un perill”.

La Paeria va anunciar que projecta convertir aquest vell col·legi, compost per tres edificis independents, al primer Hub Cívic de la ciutat, que inclourà un espai residencial per a persones sense sostre d’entre 20 i 25 places, serveis administratius i socials, i espais per a trobades veïnals i tallers, a més d’acollir la Casa Lila. El projecte preveu també obrir el pati a la ciutadania, qüestió que precisament l’associació de veïns de Balàfia demana que es prioritzi, per evitar que aquest espai es continuï degradant.

“Està deixat”, va reconèixer la presidenta veïnal, i va subratllar la necessitat d’arreglar tant el pati, perquè faci les funcions de plaça pública, com la pista esportiva, per suplir una manca d’aquest tipus d’instal·lacions en aquesta part de Balàfia. “Crec que ho tenen previst per abans de final d’any”, va indicar. Va recordar que el pati durant un temps ja es va obrir als caps de setmana, però es va deixar de fer quan l’equipament va ser desafectat com a centre educatiu, al quedar en desús com a col·legi.