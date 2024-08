Renovaran els radars obsolets de l’A-2 entre Cervera i Barcelona

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El Servei Català de Trànsit renovarà una desena de radars a l’autovia A-2 que han quedat obsolets entre Cervera i Barcelona. El sistema actual –un cinemòmetre en cada punt– no permet controlar la velocitat a tots els carrils. Ara, el Servei Català Trànsit canviarà el sistema per un de nou que ja funciona en altres vies, com la B-23, segons va informar TV3. Es tracta d’un tipus de radar fix multicarril que inclou tota la circulació. D’aquesta manera, es canviaran deu radars a l’autovia entre la capital de la Segarra i la capital catalana. Un altre dels que s’actualitzaran s’ubica a la C-58. En conjunt, s’hi invertiran tres milions i mig d’euros.

L’objectiu és aconseguir una reducció significativa de la sinistralitat en punts on hi ha una alta concentració d’accidents i on la velocitat excessiva és un factor recurrent. Des que Trànsit va desplegar el 2004 el pla integral contra l’alta velocitat, s’han reduït un 49% les víctimes mortals i els ferits greus en els trams sota control de radar.