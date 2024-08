La UdL presta serveis tecnològics a desenes d'empreses pels quals ingressa 1,5 milions

La Universitat de Lleida (UdL) va ingressar en un any 1,5 milions gràcies a la firma de 65 contractes de transferència de coneixement i tecnologia amb empreses i institucions de Catalunya, segons dades del 2022, les últimes disponibles. El vicerector de Política Institucional i Planificació Estratègica, Ferran Badia, va detallar que es tracta d’acords amb empreses que “necessiten analítiques o resoldre problemes concrets” i per a això contacten amb la UdL, que els ofereix solucions. “Són serveis de transferència de coneixement cap al sector per obtenir millores de dispositius, optimització de cultius o sistemes per millorar la conservació de productes, per exemple”, va indicar, i va apuntar que en alguns casos les mateixes firmes sol·liciten els serveis d’una persona o grup concret i en altres és la UdL la que busca el més adequat.

L’objectiu d’aquesta activitat, a més d’obtenir ingressos, és promoure la competitivitat del sector productiu. La UdL va rubricar contractes principalment amb empreses de Lleida i la resta de Catalunya, encara que també va col·laborar amb altres de la resta de l’Estat i de l’estranger. Badia va detallar que els contractes van ser amb firmes de poblacions de l’entorn de l’A-2 i pròximes a l’Eix Transversal. Segons l’Informe d’R+D+I 2022, a part de la capital del Segrià, es van firmar amb empreses de localitats lleidatanes com Almacelles, Sudanell, Algerri, Puiggròs, Balaguer o Tàrrega, però també de Barcelona, Sant Joan Despí, Igualada, Castellbisbal, Canovelles, Mataró, Sagàs, Avinyó i Riudarenes.Una altra manera de reforçar els vincles de la UdL amb el sector productiu són els doctorats industrials, amb 17 des de l’any 2019. Es tracta d’una altra forma de transferir coneixement i col·laborar amb el sector en la formació investigadora i la captació de talent.

El cotxe elèctric compartit, al setembre

El cotxe elèctric compartit per la UdL i l’Empresa Municipal d’Agenda Urbana (EMAU), conjuntament amb la cooperativa Som Mobilitat, entrarà en servei finalment al setembre. Així ho va indicar el vicerector d’Infraestructures, Narciso Pastor. Va apuntar que a la UdL el consell de govern i el consell social ja han donat llum verda a la tarifa per poder utilitzar-lo, que és de 5 euros l’hora, però va indicar que queda pendent establir la part que subvencionarà la comissió de Medi Ambient al personal de la UdL, que serà d’entre 2 i 3 euros.Aquest vehicle estarà disponible de dilluns a divendres entre les 7.00 i les 15.00 hores per a professorat universitari i personal d’administració i serveis de la UdL, així com treballadors de l’ajuntament. A la tarda i els caps de setmana podran utilitzar-lo persones alienes a aquestes institucions, sempre que es registrin a Som Mobilitat. El cotxe serà un Renault Zoe amb una bateria de 52 kW i 320 quilòmetres d’autonomia. Estarà ubicat en un aparcament al carrer la Palma, en una plaça que gestiona l’EMAU i en la qual Som Mobilitat instal·la un carregador elèctric.