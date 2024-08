Demolicions amb nocturnitat

Els veïns de Príncep de Viana i els voltants de l’estació de trens porten porten dos nits seguides convivint amb obres, concretament la demolició de diverses edificacions ubicades darrere dels Docs, al costat de les vies del tren. Uns treballs que executa el departament de Territori i que formen part de la construcció de la nova estació de busos.

S’han de fer en horari nocturn, entre la mitjanit i les cinc de la matinada, per qüestions de seguretat a l’estar molt pròximes a les vies i en compliment de la normativa de l’Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (Adif).Abans de l’inici de les obres, la Paeria va avisar totes les comunitats limítrofes al solar on s’estan duent a terme les edificacions, que serà on s’aixequi la nova terminal de busos, i va organitzar reunions informatives per explicar-ne els detalls. La durada dels treballs era inicialment de quatre nits, però l’ajuntament va indicar que la intenció és que siguin tres i puguin acabar-la pròxima. El soroll i la pols de les demolicions van generar les principals molèsties per als veïns de la zona, però la seua afectació va ser dispar, ja que si bé alguns no van poder agafar el son fins entrada la matinada, d’altres en canvi ni es van adonar de les obres.“Hem dormit poc, ens van avisar que farien les obres i fins a les tres o les quatre del matí no hem pogut dormir, i aquesta nit em temo que una altra vegada, però és el que hi ha”, va dir una jove que viu en un edifici de Príncep de Viana que dona just a les obres. Un altre resident del mateix bloc, en canvi, va assenyalar que “perquè han posat cartells i han fet reunions, que sinó ni m’hauria assabentat de les obres”. D’altra banda, veïns d’Anselm Clavé van apuntar que “més que els sorolls, el problema ha estat dormir amb tot tancat perquè no entrés pols”. Per la seua part, la presidenta de l’associació de veïns i comerciants de Noguerola-Estació-Segre, Maria Àngels Revés, va assenyalar que no “ens ha arribat cap queixa per les obres de moment, alguns veïns que viuen a prop han comentat que cap a la mitjanit sí que van sentir algun soroll, però han pogut dormir bé, igual com m’han dit altres veïns d’avinguda del Segre i voltants”. Revés va recordar que la Paeria va fer reunions informatives la setmana passada i va confiar que els dies que queden de treballs nocturns les molèsties “continuïn sent mínimes”.Les obres de la nova estació van començar fa un mes, costaran 40 milions d’euros i duraran uns 22 mesos. Així mateix, al lloc també s’hi han trobat restes arqueològiques de l’Edat Mitjana.