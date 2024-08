L'alberg de la Fira compta ambmés usuaris que l'estiu passat

El nombre d’usuaris de l’alberg d’estiu que la Paeria ha habilitat per a les persones que venen a buscar feina a la campanya de la fruita ha augmentat aquest any respecte a l’anterior. Segons dades facilitades per l’ajuntament, des de l’obertura del pavelló el 3 de juny fins dilluns passat el dispositiu havia atès 814 persones, que són 34 més de les que portava el 15 d’agost de l’any passat, quan en tenia registrades un totl de 780. L’estiu passat, la campanya de la fruita es va veure afectada per la sequera. Un increment que és més elevat si es comparen les pernoctacions d’un any i d’un altre. En el que portem d’aquest estiu el pavelló 3, ha registrat 5.776 allotjaments, 75 més que fins al 15 d’agost de l’any passat. S’ha de recordar que cada usuari pot pernoctar al dispositiu un màxim de set dies seguits, que podria ampliar-se si ho avalen els serveis socials.

Malgrat aquesta lleugera pujada d’usuaris, des del govern van apuntar que el funcionament de l’alberg s’està desenvolupant amb normalitat, amb l’afluència esperada, i que faran un balanç més exhaustiu una vegada acabi la campanya de la fruita i es tanqui el dispositiu, que serà el dia 31 d’agost.A més a més d’oferir allotjament, esmorzar i sopar, l’alberg d’estiu també té serveis de dutxa, consigna i atenció sociolaboral. Des de la seua obertura al juny, s’han fet un total de 1.715 gestions d’assessorament en matèria de serveis socials i quitanta-quatre sobre atenció laboral, segons van informar des del consistori. A més del pavelló 3, l’ajuntament ha posat a disposició setze pisos de lloguer social amb 99 places per a les persones que tenen contracte de treball en la campanya de la fruita. De moment l’han utilitzat disset homes i sis dones. Així mateix, de cara a futures campanyes l’ajuntament també preveu habilitar un centre d’acolliment per a temporers, que preveu licitar de cara als propers mesos.