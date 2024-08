Controlat l'incendi de Foradada, que ha cremat 21 hectàrees

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Bombers de la Generalitat van donar per controlat l’incendi de Foradada i Baldomar ahir a les 11.30 hores. El foc iniciat dissabte a la tarda ha afectat una superfície aproximada de 21,35 hectàrees, segons dades provisionals dels Agents Rurals. Unes 13 són de superfície agrícola i les 8 restants, forestals. Del total, unes 10,7 corresponen a l’espai d’interès natural (EIN) de la Serra del Montsec.

L’incendi es va declarar dissabte a la tarda a pocs quilòmetres del que ja va començar divendres entre Artesa de Segre i Vilanova de Meià. Els Bombers ahir van mantenir 26 dotacions terrestres i una àrea al foc de divendres a Vilanova, així com unes altres vuit de terrestres en el que es va iniciar dissabte a Foradada. El perímetre de l’incendi era fred, però encara hi havia algunes fumarades a la zona cremada. Així mateix, van desplegar una dotació a la zona recentment cremada de Ciutadilla per revisar la zona. El dispositiu en total ha comptat amb més de 575 bombers.L’incendi de divendres, per la seua part, va deixar cremades fins a 71,34 hectàrees. El foc va ser causat per una màquina que segava farratge, i el van donar per controlat a les 20.00 hores de dissabte.D’altra banda, ahir a les 19.13 hores es van cremar 40 m² al marge de la carretera C-451 al quilòmetre 20, a Guissona. Al lloc es van desplaçar dos dotacions de Bombers.