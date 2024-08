L'hospital Vithas de Lleida deixa d'atendre parts per la caiguda de la natalitat

L’hospital Vithas Lleida ha deixat de prestar el servei d’atenció a parts des del passat dia 1 d’agost, ja que el gran descens de naixements registrat d’un temps ençà fa que sigui difícilment viable mantenir tota l’estructura necessària per garantir la seguretat i la qualitat per als pacients. Així ho van confirmar fonts de Vithas, que van destacar que la reorganització de serveis s’ha adaptat al que demanen els pacients, ja que “a Lleida la natalitat s’ha reduït en més d’un 30% els últims anys”. Van precisar que encara que ha deixat de prestar el servei d’atenció al part i de llevadora, “l’atenció ginecològica i obstètrica programada es manté amb normalitat”.

També van emmarcar aquesta decisió en l’aposta de Vithas Lleida per comptar amb “un dispositiu assistencial accessible i eficient en què els processos s’estableixin sempre tenint en compte les necessitats dels pacients i les seues famílies” i, alhora, per convertir-se “en un hospital quirúrgic altament resolutiu i amb tecnologia diferenciadora com el sistema robòtic Da Vinci”.

S’ha de tenir en compte que el 2023 hi va haver a les comarques de Lleida un total de 3.064 naixements, la xifra més baixa dels últims vint-i-cinc anys, i només en l’últim lustre la natalitat ha caigut una mica més del 12%. A més, al voltant de la quarta part dels parts es fan amb cesària, que implica la necessitat de disposar de més professionals.A Lleida ciutat, la majoria de naixements tenen lloc a l’hospital Arnau de Vilanova, mentre que entre els hospitals privats Vithas, HLA Perpetu Socors i Mi NovAliança, n’haurien acollit l’any passat menys de 500.

Precisament, està previst que bona part de l’equip que s’ocupava d’aquest servei a Vithas s’incorpori a la Perpetu Socors, segons fonts pròximes als professionals. Es dona la circumstància que aquesta clínica va estrenar l’any passat una gran ampliació que inclou dos noves sales de parts.Els tres hospitals privats han abordat els últims anys grans inversions. A part de la Perpetu, Mi NovAliança ha renovat tot el seu immoble després que hagués de ser desallotjat per una esquerda, i Vithas va habilitar les seues consultes externes a la plaça de la Llotja. A més, Avantmèdic va posar en marxa el 2020 el seu propi hospital amb 21 llits.