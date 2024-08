Nous lavabos accessibles als centres cívics

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

La Paeria ha millorat l’accessibilitat física i comunicativa en diversos espais d’atenció ciutadana, com els edificis municipals o els centres cívics de Cappont, Democràcia i la Bordeta, on s’han fet accessibles els lavabos i s’ha millorat el pas a la zona de despatxos per adequar-se a la normativa, amb un radi de gir d’un metre i mig.

Així mateix, a Democràcia s’afegirà un tercer lavabo mixt adaptat a la planta baixa. D’altra banda, a l’Oficina de Gestió i Atenció Tributària (OGAT) hi ha un dispositiu que emet senyals visuals, un bucle magnètic per a la millora de la comunicació auditiva i una tablet amb un programa de traducció simultània que facilita la comunicació.El pressupost del projecte, que inclou vint actuacions, és de 198.852 euros i està finançat amb 131.478 euros per fons europeus.