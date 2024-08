Patinets i bicicletes abandonats al dipòsit municipal de Lleida

El dipòsit municipal de vehicles, al qual són traslladats els que s’emporta la grua de la via pública per diferents motius, no només acull cotxes i motos. Actualment, custodia també almenys 26 patinets, 30 bicicletes, un quad i dos remolcs, que formen part d’una relació de 83 vehicles que en principi reuneixen les condicions per ser considerats abandonats i declarats com a residus sòlids urbans, al no haver estat reclamats ni haver localitzat els seus propietaris.

Segons detalla un edicte, publicat al tauler d’anuncis de la Paeria, més de la meitat dels patinets (14 de 26) porten al dipòsit des de l’any 2022 i els altres 12, des del 2023, encara que no detalla per quina raó van acabar custodiats en aquest lloc. Les bicis també porten un o dos anys en aquest equipament, encara que n’hi ha una de molt més antiga, ja que la seua entrada està datada del setembre del 2016. Així mateix, un remolc data del novembre del 2015. Al mateix llistat figuren, a més, vint cotxes, una motocicleta i coses curioses com dos para-xocs, cable de coure i material de construcció.

Diverses bicicletes, entre matolls secs al mateix equipament. - AJUNTAMENT DE LLEIDA

L’edicte comunica als titulars d’aquests 83 vehicles que tenen un mes per retirar-los, abonant prèviament les despeses de trasllat i custòdia, o bé formular al·legacions. Si en aquell temps no ho fan, seran declarats com a abandonats i s’optarà per considerar-los residus (i demanar a un centre autoritzat que els retiri, gestioni el final de la seua vida útil i tramiti la baixa a Trànsit), o per subhastar-los públicament o adjudicar-los a serveis i vigilància i control de trànsit de l’ajuntament.