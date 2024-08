Tres detinguts a Lleida per coaccionar i agredir un llogater que no pagava una habitació

Publicat per redacció Verificat per Creat: Actualitzat:

Els Mossos d'Esquadra van detenir el passat diumenge a Lleida tres homes acusats de coaccionar l'inquilí d'una habitació que no pagava el lloguer des de feia uns mesos. Concretament, se'ls acusa de presumptes delictes de coaccions, violació de domicili i lesions lleus.

Els fets van passar diumenge a la tarda quan els Mossos van rebre l'avís per uns aldarulls en un edifici del barri de Cappont. Segons ha explicat la policia, en arribar al lloc els agents van veure bosses de roba i diversos objectes tirats pel terra en l'accés a l'edifici. Al pujar a la primera planta es van trobar el que inicialment semblava una baralla en un pis, amb una persona tirada al passadís i tres homes que sortien d'una habitació, un d'ells carregat amb objectes.

Els agents van separar i identificar les persones i van constatar que es trobaven en un pis llogat per habitacions i que l'home tirat al passadís era el llogater d'una d'elles. Un cop entrevistat un testimoni i aquesta persona, els agents van saber que els altres tres homes havien vingut a desallotjar-lo per la força ja que feia uns mesos que no podia pagar el lloguer. L'havien agredit i un d'ells li havia agafat el telèfon per evitar que truqués a la policia. Segons els Mossos, aquestes persones no van donar cap explicació coherent de què feien en aquell moment al pis i, davant les evidències, van ser detinguts.

Els agents van trobar que un d'ells, el que semblava liderar el grup i que s'havia mostrat molt agressiu i poc col·laborador, duia a la butxaca el telèfon de la persona agredida i unes claus del pis. Tot apuntava a que el propietari del pis els hauria contactat per obligar a marxar el llogater davant els impagaments. Dos dels detinguts tenen antecedents.